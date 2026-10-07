Татьяна Беседина, фото: vk.ru/kasimovcrb
Медицина

В Касимове ушла из жизни врач-инфекционист Татьяна Беседина

Алексей Самохин
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В Касимове ушла из жизни врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением Касимовской центральной районной больницы Татьяна Беседина. Она посвятила медицине почти полвека, более 40 лет возглавляла инфекционное отделение и помогала пациентам в том числе во время пандемии COVID-19.

Татьяна Беседина родилась в 1954 году. В 1977-м она окончила Рязанский медицинский институт имени академика Павлова по специальности «Лечебное дело», а через год завершила интернатуру по терапии.

Свою карьеру врач начала терапевтом в поликлинике Касимовской ЦРБ. В 1983 году Беседина перешла в сферу инфекционных заболеваний, которой посвятила оставшуюся часть жизни.

С 1984 года Татьяна Беседина руководила инфекционным отделением Касимовской ЦРБ. На этом посту она проработала более четырех десятилетий.

За профессионализм и преданность профессии врач получила высшую квалификационную категорию по специальности «Инфекционные болезни». Ее труд неоднократно отмечали наградами администрации больницы, города и района, Министерства здравоохранения Рязанской области и федерального Минздрава.

Особое признание Беседина получила за работу во время пандемии COVID-19. В самых сложных условиях она продолжала помогать пациентам и руководить инфекционным отделением.

Помимо работы в больнице, Татьяна Беседина преподавала в Касимовском филиале Рязанского медицинского колледжа. Она передавала студентам профессиональные знания и собственный многолетний опыт.

Коллеги вспоминают Татьяну Беседину как грамотного врача и отзывчивого человека. Ее чуткость и забота, отмечают в больнице, помогали пациентам справляться даже с тяжелыми периодами болезни.

«Светлая память о ней навсегда останется в сердцах коллег, учеников и пациентов», — говорится в сообщении Касимовской ЦРБ.

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