РязГМУ вновь вошёл в список лучших университетов мира

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Британское издание Times Higher Education (THE) представило свой регулярный рейтинг World University Rankings, где Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова занимает значимые позиции не только в категории «Здоровье и благополучие», но и почти во всех других категориях, включая «Качество обучения».

Категория «Здоровье и благополучие» предполагает анализ разных аспектов работы вузов, исследований в области здравоохранения/здоровья и благополучия, доли выпускников в профессиональной среде, вовлеченности университета в работу по продвижению здорового образа жизни. Учитываются донорское движение, социальная ответственность и волонтерство, которыми занимаются университеты.

Рязанский государственный медуниверситет вошел в группу с достойными показателями, занял место в чарте ТОП-200 в категории «Здоровье и благополучие» среди вузов мира и стал четвертым среди 47 российский вузов.

В категорию «Индустрия, инновации и инфраструктура» отбираются вузы, имеющие исследования в области промышленности и инноваций, учитывается количество патентов, а также их доходы от исследований в промышленности. Рязанский медуниверситет попал в нее наряду с другими российскими немедицинскими вузами.

РязГМУ оказался также в категории, где измеряется вклад университетов в образование студентов разных возрастных групп, их педагогические исследования и приверженность инклюзивному образованию. Вуз попал и в группу «201–300» по показателю гендерного равенства (исследования университетов по изучению гендерных вопросов, политика вуза в области гендерного равенства).

В категории «Экономический рост» (экономические исследования, практика трудоустройства и доля студентов, устроившихся на работу) Рязанский медуниверситет вошел в группу «301-400».

РязГМУ впервые оказался в категории «Борьба с изменением климата», в которой оценивались проводимые университетами «исследования в области изменения климата, эффективность использования энергии и осуществляемая подготовка к последствиям изменения климата», сразу попав в ТОП-300.

Стоит отметить, что в University Impact Rankings-2020 были включены 766 университетов из 85 стран — на 301 вуз больше, чем в прошлом году. Россия находится на втором месте по числу представленных в рейтинге университетов — 47.

Рейтинги THE (Times Higher Education) – одни из наиболее авторитетных и влиятельных в мире в области оценки качества деятельности университетов. Это – единственные глобальные таблицы результативности, посвященные оценке вовлеченности университетов в процесс реализации целей устойчивого развития, сформулированных Организацией Объединенных Наций.

Справка:

В 2015 году ООН определила 17 целей устойчивого развития человечества на период до 2030 года. Среди них: ликвидация нищеты и голода, обеспечение здорового образа жизни, качественного образования и гендерного равенства, борьба с изменением климата, сохранение морских экосистем и другие.