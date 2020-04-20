Рязанским школам рекомендовано завершить учебный год раньше

Из-за коронавируса рязанские школы могут завершить учебный год раньше обычных сроков. Соответствующие рекомендации дало региональное министерство образования и молодёжной политики.
Как сообщается на сайте правительства Рязанской области, решение об окончании учебного года закрепляется распорядительным актом образовательной организации по согласованию с учредителем. Из-за пандемии обучение школьников с 1 по 8 класс рекомендовано завершить 21 мая, 9-11 классы могут учиться до 5 июня.
Напомним, в настоящее время все школы Рязани и области обучают детей дистанционно.
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