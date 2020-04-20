Понедельник, 20 апреля, 2020
6.1 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Рязанским школам рекомендовано завершить учебный год раньше

7info

В Рязани семеро больных COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Коронавирус Рязань
В больницах Рязани на лечении находятся 47 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Среди них двое детей. Об этом сообщает опергруппа регионального правительства.
Узнать больше

Мусульманам Рязани рассказали, как молиться дома, пока закрыты мечети

Коронавирус
Для недопущения распространения коронавирусной инфекции главный государственный санитарный врач по Рязанской области Лариса Анатольевна Сараева подписала Постановление о проведении религиозных обрядов и...
Узнать больше

В Новомичуринске хозяйка магазина бесплатно раздаёт хлеб

Новости Рязани
В городе Новомичуринске хозяйка магазина «Конфетка» на улице Волкова Лариса Хрящева бесплатно раздаёт хлеб. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса». 
Узнать больше
-

Из-за коронавируса рязанские школы могут завершить учебный год раньше обычных сроков. Соответствующие рекомендации дало региональное министерство образования и молодёжной политики. 

Как сообщается на сайте правительства Рязанской области, решение об окончании учебного года закрепляется распорядительным актом образовательной организации по согласованию с учредителем. Из-за пандемии обучение школьников с 1 по 8 класс рекомендовано завершить 21 мая, 9-11 классы могут учиться до 5 июня.

Напомним, в настоящее время все школы Рязани и области обучают детей дистанционно. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Новости Рязани
Рязанские детские библиотеки предлагают читателям новые удаленные форматы обслуживания. В том числе, на виртуальное общение с читателями перешла детская библиотека-филиал №4 «Росинка»...
Узнать больше

В Рязани сгорел автомобиль

Новости Рязани
В понедельник, 20 апреля, в 15.45 на Южном промузле в Рязани произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской...
Узнать больше

Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Новости Рязани
Во вторник, 21 апреля, на территории Рязанской области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом говорится в СМС-рассылке...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Трёхлетнему мальчику срочно требуется помощь

Новости мира
Трёхлетнему Роберту Пластовскому необходимы 1 328 167 рублей на лечение. У Роберта Пластовского – злокачественная опухоль головного мозга, анапластическая астроцитома.
Узнать больше

В Рязанской области в тяжёлом состоянии находятся 13 больных коронавирусом

Коронавирус Рязань
По данным на 20 апреля в больницах Рязани находятся 75 человек с диагнозом COVID-19. Двое из них – дети.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

#МЫВМЕСТЕ: команда Сергея Пупкова помогает тем, кому это необходимо сегодня

Акценты
Уже более 80 000 волонтёров по всей стране объединились в единую акцию взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, чтобы помочь пожилым людям, оказавшимся в вынужденной самоизоляции...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Детская библиотека-филиал «Росинка» приглашает присоединиться к виртуальной мастерской поделок

Житель Кондопоги два года насиловал трех приемных дочерей

В Рязани сгорел автомобиль