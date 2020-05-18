Рязанским медикам доначислили «путинские» выплаты

-

В Рязанской области медикам, работающим с больными коронавирусом, доначислили «путинские» выплаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Согласно Постановлениям Правительства Российской Федерации №№ 415 и 484 о выплатах стимулирующих надбавок, средства получили более двух тысяч медицинских работников в Рязанской области. Общая сумма выплат — 48,6 млн. рублей. В связи с принятыми накануне изменениями в нормативных документах еще более 800 медиков получили стимулирующие выплаты на общую сумму 32,3 млн.рублей.

На основании внесенных поправок в Постановление РФ №484, доплаты медработникам будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами. Таким образом, министерством здравоохранения произведен перерасчет стимулирующих выплат медработникам, работающим в специализированных стационарах и бригадах скорой медицинской помощи, непосредственно оказывающим медицинскую помощь людям с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и внесенным в федеральный информационный ресурс.

Доплата при этом всем медработникам, непосредственно, участвующим в оказании медпомощи заразившимся, положена вне зависимости от должности. Список структурных подразделений, работа в которых дает право на получение выплаты, определяют главные врачи медицинских организаций.

Напоминаем, что кто-то из медицинских работников считает, что должен получить стимулирующие выплаты, но не получил, должен оставить свои данные на «горячую линию» минздрава по телефону 8-915-610-89-05. Каждый случай будет рассмотрен отдельно.