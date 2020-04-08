Рязанский телеканал рассказал об алгоритме действий с анализами на COVID-19

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева рассказала телеканалу ТКР, что нужно продолжать действовать по установленному алгоритму.

Прогнозы на ситуацию с коронавирусов в Рязани и области делать не стоит. Но соблюдать положенные в таких случаях меры безопасности нужно обязательно.

В сюжете также рассказывается о том, что всем приехавшим из-за границы на 10-й день делают анализ на COVID-19. Все положительные тесты сразу же отправляют в Москву. Там в подавляющем большинстве случаев результаты подтверждают.