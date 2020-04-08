Рязанский телеканал рассказал об алгоритме действий с анализами на COVID-19

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay
Новости Рязани

В Рязанской области начал работу «Центр управления регионом»

В Рязанской области в тестовом режиме начал работу масштабный проект «Центр управления регионом». Об этом сообщает ТКР.  Наша область...
Узнать больше
Коронавирус Рязань

Новость про отсутствие спецкостюмов у рязанских врачей оказалась фейком

Вечером в пятницу, 3 апреля, оперативная группа по коронавирусу правительства Рязанской области опубликовала сообщение о фейковом вбросе новостей. В сообщении говорится о...
Узнать больше
Новости Рязани

Депутат Рязанской облдумы передал планшеты для дистанционного обучения школе №67

8 апреля депутат Рязанской областной Думы Сергей Пупков передал планшеты для дистанционного обучения руководству школы №67 Рязани. Об этом сообщает сайт облдумы. В беседе с...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области налажено производство одноразовых медицинских комбинезонов и медицинских масок

В Рязанской области швейные предприятия перепрофилировались и теперь изготовляют медицинские средства защиты. Трикотажная фабрика «Интерлок»  производит двухслойные медицинские маски с вкладышем, а компания «Пионер» теперь...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани молодой водитель не справился с управлением и попал в больницу

В понедельник, 6 апреля, в Рязани произошло ДТП. После 19 часов рядом с домом 11Б по улице Магистральной 20-летний молодой человек за...
Узнать больше
-

Руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева рассказала телеканалу ТКР, что нужно продолжать действовать по установленному алгоритму.

Прогнозы на ситуацию с коронавирусов в Рязани и области делать не стоит. Но соблюдать положенные в таких случаях меры безопасности нужно обязательно. 

В сюжете также рассказывается о том, что всем приехавшим из-за границы на 10-й день делают анализ на COVID-19. Все положительные тесты сразу же отправляют в Москву. Там в подавляющем большинстве случаев результаты подтверждают. 

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанский телеканал рассказал об алгоритме действий с анализами на COVID-19

Коронавирус Рязань
Руководитель управления Роспотребнадзора по Рязанской области Лариса Сараева рассказала телеканалу ТКР, что нужно продолжать действовать по установленному алгоритму. Прогнозы...
Узнать больше

В Рязанском районе директора подозревают в невыплате зарплаты сотруднику

Новости Рязани
В Рязанском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, торгующего продуктами. Его подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам (ч. 2 ст....
Узнать больше

В Рязанской области стартовала программа льготной сельской ипотеки

Новости Рязани
В регионе начала работу программа льготной сельской ипотеки по ставке до 3% годовых. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Появились данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

Новости Рязани
На среду, 8 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19.  Оперативная группа правительства региона сообщила информацию о...
Узнать больше

Полный текст выступления Владимира Путина 8 апреля

Власть
В режиме видеоконференции Владимир Путин проводит совещание с руководителями субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на территории страны. 
Узнать больше

В Рязанской области пропал пенсионер

Новости Рязани
В рабочем посёлке Шилово Рязанской области пропал Александр Андреевич Макаров 1951 года рождения. Пожилой мужчина ушёл из дома 28...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Сельская ипотека. Как получить и на что потратить

Акценты
В России начала работать новая государственная программа – сельская ипотека. С 2020 года те, кто приобретает готовое жилое помещение или строит (в...
Узнать больше

Как помочь пожилым родственникам в период эпидемии коронавируса

Акценты
Риск развития серьёзных осложнений, приводящих к смерти, в результате коронавирусной инфекции у пожилых людей выше, чем у людей молодого и среднего возраста....
Узнать больше

5 душевных фильмов для семейного пятничного вечера

Акценты
Самоизоляция даёт нам отличную возможность проводить вечера в кругу семьи. Хорошее кино — это именно то, что способно сплотить и объединить домочадцев....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанском районе директора подозревают в невыплате зарплаты сотруднику

В Рязанской области стартовала программа льготной сельской ипотеки

Назначен прокурор Ряжского района