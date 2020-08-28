Рязанские автоинспекторы будут следить за нарушителями с помощью дронов

В рязани сотрудники Госавтоинспекции будут фиксировать нарушения с помощью дронов с камерами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Автоинспекторы запускают беспилотник, видео с него передаётся в машину, где сидит сотрудники ГИБДД. Если водитель нарушил ПДД, ему предъявляют видеозапись и выписывают протокол.

– Самым распространённым нарушением, которое фиксируют с помощью квадрокоптера, является выезд на полосу встречного движения, – говорится в сообщении пресс-службы.

Также с помощью коптера могут наказать «обочечников», водителей, не соблюдающих рядность движения, не пропускающих пешеходов. Выявляются и другие нарушения.

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На данный момент сотрудники ГИБДД работают совместно с представителями ГУ МЧС России по Рязанской области.