Рязанская облдума обязала аграриев оповещать пчеловодов об обработке полей

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В среду, 27 мая, депутаты Рязанской областной Думы приняли изменения закон «О пчеловодстве на территории Рязанской области». Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Владимир Сидоров пояснил, что в 2019 году из районов области неоднократно поступали сигналы о массовой гибели пчел в результате обработки полей агрохимикатами. В этой связи были подготовлены корректировки в закон, обязывающие пчеловодов согласовывать места размещения пасек и направлять уведомления физическим, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, применяющим пестициды при возделывании сельскохозяйственных культур на угодьях, которые находятся в радиусе 7 километров от пасек. Сроки направления уведомлений: для стационарной пасеки – ежегодно до 1 апреля текущего года, для кочевой – не позднее, чем за три дня до дня ее размещения.

Отдельно оговаривается предотвращение отравления пчел химическими средствами. Для этого в законе предусмотрено оповещение аграриями пчеловодов о возникновении опасных для насекомых ситуаций. При применении пестицидов сельхозтоваропроизводители обязаны не менее чем за трое суток предупредить их через СМИ, Интернет, размещение информации в общественных местах. В оповещении указываются дата, время, место и способ обработки, наименование пестицидов.