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Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений

7info
Изображение Pete Linforth с сайта Pixabay

10 июля Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Это сделано по согласованию с Роспотребнадзором и в соответствии с федеральными нормами.

По словам губернатора Николая Любимова, Рязанская область стала одним из немногих субъектов России, где уже сейчас удалось добиться серьезного снижения заболеваемости коронавирусом, стабилизировать ситуацию и сделать значительный шаг к возвращению к привычной жизни региона. 

– Переход на третий этап снятия ограничений стал возможен за счет эффективной реализации комплекса противоэпидемиологических мер и, безусловно, говорит о четкой, грамотной и слаженной работе на всех уровнях, – сказал губернатор. 

При этом глава региона подчеркнул необходимость сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила. 

– Прошу всех не забывать о том, что сейчас главным по-прежнему остается безопасность людей. В регионе пока сохраняется режим повышенной готовности и ряд ограничительных мер, – отметил он.

В рамках третьего этап снятия ограничений с 10 июля:

– возобновляется работа организаций и индивидуальных предпринимателей сферы торговли и общественного питания при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5-2 метров друг от друга или оборудования перегородок;

– открываются музеи и библиотеки с учетом ограничений по числу посетителей;

– возможно проведение конференций и выставок при соблюдении предельного количества посетителей или участников из расчета площади – не менее 10 кв. метров на 1 человека;

– начинают работу спортивные клубы, фитнес-центры с загрузкой не более 50%. Аналогичное условие распространяется на проведение мероприятий на объектах спорта;

– санатории, в том числе детские, гостиницы, мотели, хостелы, базы отдыха будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и только после согласования с Роспотребнадзором;

– при соблюдении гражданами социального дистанцирования официально открываются парки, скверы, пляжи и другие места массового отдыха населения;

– плановая запись к врачам в поликлиниках теперь будет доступна также через регистратуру. В полном объеме будет оказываться плановая, в том числе высокотехнологичная помощь в условиях стационара, но с запретом посещения больных.

Кроме того, с 15 июля станет возможным организация дежурных групп в детских садах, в том числе частных, проведение смен в летних оздоровительных лагерях.

При этом сохраняются:

– режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания;

– действие нормы социальной дистанции;

– соблюдение масочного режима;

– рекомендации по организации работы в удаленном доступе или посменного режима;

– запрет на работу детских палаточных лагерей, проведение туристических походов, слетов и другие малые формы организации досуга детей;

– нерабочий период для детских развлекательных комплексов, площадок и центров, игровых комнат в торговых центрах;

– сменный характер работы (по 14 дней) для стационарных социальных учреждений.

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