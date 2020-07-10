Рязанская область купила новые катера для обслуживания наплавных мостов

Для обслуживания наплавных мостов в Спасском районе куплены два новых катера. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Катера будут обслуживать мосты у сёл Фатьяновка и Троица. Каждому дано соответствующее название.

Катера необходимы, чтобы заводить мосты для прохода по Оке судов. Их капитан предупреждает о приближении к мосты по рации, после чего мост разводится. В период навигации это делается 5-8 раз в сутки.

Также катера используются, чтобы убирать и добавлять секции моста в зависимости от уровня воды в реке.

Старые катера работали почти 20 лет и уже выработали свой ресурс.