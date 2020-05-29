Рязанец, зарубивший родителей, взят под стражу

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Мужчина, подозреваемый в убийстве родителей, заключён под стражу. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Напомним, по версии следствия, преступление было совершено в посёлке Старожилово в ночь на 26 мая. 43-летний подозреваемый, недавно вернувшийся из колонии, в нетрезвом виде во время ссоры несколько раз ударил отца топором по голове. Когда на шум в комнату вбежала мать мужчины, он ударил топором и её. От полученных ран пожилые люди скончались. Подозреваемый скрылся, но был найден и задержан в Рязани.

Уголовное дело в отношении него завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).