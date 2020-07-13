Рязанец угрожал убить жену сковородой

В Ряжском районе сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление, которым грозило закончится ссора между супругами. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

34-летняя жительница селе Новое Еголдаево сообщила правоохранителям, что нетрезвый супруг угрожает убить её сковородой. На место выехали участковые и утихомирили дебошира.

Выяснилось, что жена стала высказывать 36-летнему мужчине претензии, когда он пьяным вернулся домой. Супругу это не понравилось, он взял сковороду и пообещал убить женщину.

Уголовное дело на дебошира завели по ч.1 ст.119 УК РФ. В качестве наказания ему могут грозить принудительные работы или до 2 лет лишения свободы.