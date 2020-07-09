Рязанцы пожаловались Елене Сорокиной на нецелевое использование земельного участка

Рязанцы пожаловались главе администрации города Елене Сорокиной на нецелевое использование земельного участка в центре города. Речь шла о территории на ул. Свободы, д. 62. Об этом Сорокина сообщила на своей странице в Фейсбуке.

– На мои личные страницы в социальных сетях ежедневно приходят сообщения от жителей. Все вопросы оперативно направляются в работу. Ни одно из сообщений не остается без внимания, – отметила Елена Сорокина.

В результате проверки, проведённой по поручению главы администрации, были выявлены нарушения земельного законодательства. Собственника обязали устранить нарушения в течение 60 дней. Елена Сорокина взяла эту ситуацию на контроль.