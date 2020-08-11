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Новости РязаниОбщество

Рязанцы могут получить бесплатную юридическую помощь

7info

В Рязанской области граждане, имеющие детей в возрасте до 3-х лет, одинокие родители, многодетные семьи, беременные женщины, ветераны боевых действий, граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума и некоторые другие категории граждан могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом сообщается на сайте Минсоцзащиты. 

Для этого необходимо обратиться к адвокатам, участвующим в государственной системе бесплатной юридической помощи и осуществляющим свою деятельность в г. Рязани и в районах области.

Бесплатная юридическая помощь предоставляется гражданам в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, в отдельных случаях в виде представления интересов в судах государственных и муниципальных органах, организациях.

К вопросам, по которым может быть оказана бесплатная юридическая помощь относятся:

— взыскание алиментов;

— признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;

— отказ работодателя в заключении трудового договора;

— предоставление мер социальной поддержки;

— медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

— признание права на единственное жилое помещение;

— предоставление жилого помещения по договору социального найма и другие.

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