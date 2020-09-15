Рязанцев приглашают к участию в юбилейном «Есенинском диктанте»

В пятницу, 11 сентября, в Рязанском информационном агентстве «7 новостей» состоялась встреча с организаторами Межрегиональной акции «Есенинский диктант».

— «Есенинский диктант» ежегодно объединяет учащихся средних общеобразовательных школ, их педагогов, родителей более чем из 20 регионов России. Уверена, что всеми участниками и организаторами акции движет любовь к великому русскому поэту Сергею Есенину, — рассказала председатель регионального отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка, директор Центра образования «Дистанционные технологии» Галина Карпачева.

Межрегиональная акция «Есенинский диктант» проводится региональным отделением Ассоциации учителей литературы и русского языка при поддержке министерства образования и молодёжной политики Рязанской области с 2016 года. В 2019 году участниками диктанта стали 6475 человек из 25 регионов России.

В 2020 году был проведён Межрегиональный конкурс методических материалов для формирования заданий «Есенинского диктанта», посвящённый 125-летию со дня рождения Сергея Есенина. Участниками конкурса стали педагоги не только из Российской Федерации, но и из Донецкой Народной Республики.

По словам организаторов, активное вовлечение наших соотечественников в организацию и проведение акции позволит увидеть, какое серьёзное значение имеет творчество Сергея Есенина для объединения Русского мира.

В ходе подготовки к «Есенинскому диктанту», в период вынужденной самоизоляции, региональным отделением Ассоциации учителей литературы и русского языка был инициирован интернет-марафон «Читаем Есенина вместе». Предлагаем читателям РИА «7 новостей» познакомиться с выступлениями его участников.

В 2020 году, пятая, юбилейная, Межрегиональная акция «Есенинский диктант» начнётся 3 октября, в день рождения Сергея Есенина. В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией она пройдёт в дистанционном формате. С информацией о «Есенинском диктанте» и других культурно-просветительских акциях рязанского отделения Ассоциации учителей литературы и русского языка можно ознакомиться в сообществе в социальной сети «Вконтакте»