В Рязанской области пройдёт День поля

23–24 июля на территории Рязанского района пройдёт агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области – 2020».

Возле села Подвязье участники выставки-форума смогут увидеть опытные делянки сельскохозяйственных культур, высаженные Институтом семеноводства и агротехнологий — филиалом ФГБНУ «ФНАЦ ВИМ».

А рядом с Вышгородом состоится основная часть форума: региональный конкурс пахарей (пройдёт впервые), показ передовой сельскохозяйственной техники, осмотр селекционных делянок с посевами кукурузы, подсолнечника, сои, а также деловая и концертная программы. Кроме того, запланирован официальный старт уборки урожая 2020 года.

В выставке участвуют более 70 экспонентов – ведущие российские и зарубежные производители сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, удобрений, семян сельскохозяйственных культур.