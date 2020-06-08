В Рязанской области произошло смертельное ДТП

В воскресенье, 7 июня, в Рязанской области произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП случилось около 22 часов на дороге Ямбирно-Алёшино в Сасовском районе. Водитель «Приоры» не справился с управлением. Его автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.
На момент прибытия на место происшествия полицейских и медиков мужчина был жив. Его доставили в больницу, где он скончался.
По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.
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