В Рязанской области произошло смертельное ДТП

-

В воскресенье, 7 июня, в Рязанской области произошла смертельная авария. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП случилось около 22 часов на дороге Ямбирно-Алёшино в Сасовском районе. Водитель «Приоры» не справился с управлением. Его автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

На момент прибытия на место происшествия полицейских и медиков мужчина был жив. Его доставили в больницу, где он скончался.

По факту произошедшего проводится проверка. Обстоятельства аварии уточняются.