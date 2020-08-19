В Рязани продолжают благоустраивать скверы

18 августа представители администрации Рязани встретились с подрядчиками, занимающимися благоустройством скверов в Недостоеве и на улице Октябрьской. Работы по благоустройству городских территорий осуществляются в рамках реализации проектов местных инициатив.

На улице Октябрьской полным ходом идут работы в сквере «Солнечный круг». В рамках второго этапа там благоустроят территорию рядом с остановкой «Улица Пирогова». В «Сквере памяти», который находится в Недостоеве, планируют произвести отсыпку грунта, установить ограждения и высадить растения.

Сайт рязанской мэрии информирует: программа поддержки местных инициатив позволяет рязанцам реализовывать идеи по благоустройству городских территорий. При этом жители участвуют во всех этапах проекта, вплоть до приёмки работ.



