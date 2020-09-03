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Новости РязаниОбщество

В Рязани появился ресторан английской кухни

7info7

В Рязани заработал ресторан английской кухни. «Бристоль», ранее работавший в формате паба, открылся как ресторан.

По словам шеф-повара «Бристоля» Дмитрий Селезнев, настоящая английская кухня – это не только овсянка, это богатейший пласт кулинарной культуры, связанный с историей Великобритании.

Мы хотим познакомить рязанцев с наиболее интересными, знаковыми блюдами в британской кулинарной традиции. Все блюда в нашем новом меню приготовлены по аутентичной рецептуре, только у нас вы сможете попробовать настоящий пастуший пирог «shepherd’s pie», которому уделено немало строк в английской литературе от «Мерри Поппинс» Памелы Трэверс  до «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

Для ресторана было крайне важно максимально выдержать английский стиль, поэтому и в барной карте «Бристоля» широко представлены наиболее характерные  для туманного Альбиона напитки: шотландский и ирландский виски, традиционное английское пиво, эль.

Наши официанты с удовольствием помогут гостям в выборе напитка, позволяющего лучше раскрыть вкус блюда в истинно английском смысле, – отметил Селезнев.– Мы рассчитываем, что в обновленном «Бристоле» горожане смогут ощутить в атмосферу Англии в самом центре Рязани: от «full english breakfast», до традиционного чаепития с классическими английскими десертами, – заявили в пресс-службе ресторана.

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Ресторан «Бристоль» расположен по адресу улица Мюнстерская 2б.

Телефон для бронирования столиков: 700-002.

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