В Рязани появился ресторан английской кухни

В Рязани заработал ресторан английской кухни. «Бристоль», ранее работавший в формате паба, открылся как ресторан.
По словам шеф-повара «Бристоля» Дмитрий Селезнев, настоящая английская кухня – это не только овсянка, это богатейший пласт кулинарной культуры, связанный с историей Великобритании.
Для ресторана было крайне важно максимально выдержать английский стиль, поэтому и в барной карте «Бристоля» широко представлены наиболее характерные для туманного Альбиона напитки: шотландский и ирландский виски, традиционное английское пиво, эль.
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Ресторан «Бристоль» расположен по адресу улица Мюнстерская 2б.
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