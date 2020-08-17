В Рязани на нескольких улицах провели ямочный ремонт

На прошлой неделе в Рязани провели ямочный ремонт на нескольких улицах. Среди них – Магистральная, Нахимова, Островского, Шабулина, Толстого и другие.

Как сообщила пресс-служба администрации, в общей сложности удалось отремонтировать более 500 кв. м дорожного полотна. Помимо ямочного ремонта, в Рязани проводились и другие дорожные работы. Например, на Лыбедском бульваре рабочие исправили профиль гранулятом. На Северной окружной – очистили светоотражающие элементы. Также мэрия сообщила, что на Старореческой улице сотрудники Дирекции благоустройства города положили бордюрный камень, а на проезде Яблочкова – покрасили дорожные борты.

Работы по благоустройству дорог в Рязани будут продолжена на этой неделе.