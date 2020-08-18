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Новости РязаниОбщество

В Рязани добавят дополнительные автобусы на несколько маршрутов

7info7

В Рязани увеличится количество автобусов на нескольких маршрутах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Решение увеличить количество автомобилей принято накануне начала нового учебного года, когда заметно расширится поток пассажиров в рязанском транспорте. Изменения вступят в силу 19 августа.

Речь идёт о маршрутах №53М2, №62М2, №62аМ2 и №68М2. Администрация сообщила, что первый теперь буду обслуживать 20 автобусов среднего класса, второй – 8, третий – 3, а четвёртый – 15.

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