Перед началом учебного года Школы Скопинского района получили новое цифровое оборудование.
Почти на 2,8 млн рублей были закуплены ноутбуки в Горловскую и Павелекую школы. Теперь школьники смогут получить доступ к урокам и лекциям известных преподавателей, конкурсам и олимпиадам. Использование современных образовательных онлайн-инструментов позволит детям существенно расширить кругозор.
Новая техника поступила в школы в рамках федерального проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации».
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