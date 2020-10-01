Рязанские приставы арестовали у должника «Фольксваген Поло»

В среду, 30 сентября, сотрудники Отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Рязань и Рязанскому району в ходе совместного рейда с сотрудниками ДПС арестовали легковой автомобиль «Фольксваген Поло» у гражданина из-за задолженности по штрафам ГИБДД.

В ходе патрулирования на Солотчинском посту ДПС полицейские остановили гражданина Б. В ходе проверки документов выяснилось, что на мужчину с мая 2019 года заведено более пятидесяти исполнительных производств на общую сумму 40 тысяч рублей. В случае нарушения, установленного законодательством срока погашения задолженности в десять дней, к гражданину, помимо долга, прибавится исполнительский сбор, который составляет 7% от суммы долга, но не менее 1000 рублей.

УФССП по Рязанской области напоминает, что в ходе исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе совершать исполнительные действия и принимать меры принудительного исполнения,

в том числе производить арест имущества, изъятие его и передачу на принудительную реализацию. Автотранспортное средство должника может быть арестовано без участия владельца и эвакуировано. Все расходы по совершению исполнительных действий, в том числе по хранению арестованного имущества, взыскиваются с должника.