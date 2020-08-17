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Рязанцев предупредили об отключении электричества

7info7

В Рязани два дня будут отключать электричество. В списке на отключение – 17 улиц, пишет сайт горадминистрации.

Электричества не будет 18 и 20 августа по причине реконструкции воздушной линии. Отключат его с 09:00 до 16:00.

Без электроэнергии останутся следующие дома:

ул. Дягилевская, д. с 1 по 53, ул. Парковая, д. с 2 по 22, ул. 1-й Аллейный проезд, д. с 1 по 18, д. с 20 по 22, д. 24, ул. 2-й Аллейный проезд, д. с 13 по 23, ул. Парковый проезд, д. с 1 по 34, ул. 3-й Аллейный проезд, д. с 8 по 30, ул. 4-й Аллейный проезд, д. 6, д. с 8 по 19, д. 21, ул. Урожайная, д. с 9 по 22, ул. 5-й Аллейный проезд, д. с 2 по 7, д. с 9 по 22, ул. 6-й Аллейный проезд, д. с 1 по 22, д. 26а, д. 32, ул. 7-й Аллейный проезд, д. с 1 по 5, д. с 7 по 9, д. 11, д. 12, д. 14, д. 16, ул. Аллейная, д. 3, д. 5, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 18, д. 20, д. 36, д. 38, д. 42, д. 44, д. 46, ул. Пойменная, д. с 1 по 9, д. с 11 по 16, ул. 1-й Михайловский проезд, д. 3, д. 4, д. 5, д. 5а, д. 7, ул. 2-й Михайловский проезд, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 9, ул. 3-й Михайловский проезд, д. 2, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 11б, д. 13, д. 15, ул. Михайловское шоссе, д. 88в, д. 88г, д. с 94 по 184.

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