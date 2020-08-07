Реконструкцию площади Ленина в Рязани продолжат в следующем году

Реконструкция рязанской площади Ленина продолжится в 2021 году. Об этом сообщил глава региона Николай Любимов на встрече с зампредом правительства Рязанской области Евгением Беленецким.

Кроме площади Ленина, в Рязани планируют отреставрировать и другие важные городские пространства. Среди них торговые ряды, территория Торгового городка.

В список объектов, на территории которого запланированы мероприятия по благоустройству, вошли набережная Трубежа и Кремлёвский сквер.