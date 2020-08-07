Региональное УМВД возглавил Владимир Алай

Глава МВД Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Рязанской области нового руководителя. Им стал генерал-майор полиции Владмир Алай, сообщает сайт ведомства.

Владмир Алай – боевой офицер. Почти 40 лет он посвятил службе в органах, прошёл путь от рядового инспектора до руководителя. За проявленное мужество и высокие результаты, достигнутые при выполнении служебных обязанностей, Алай награждён государственными наградами, в числе орденами «За личное мужество» и Александра Невского.

Колокольцев выразил надежду, что новому руководителю УМВД России по Рязанской области удастся повысить уровень профилактики правонарушений, улучшить результаты в вопросах обеспечения возмещения материального вреда по делам экономической и коррупционной направленности.