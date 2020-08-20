Представители администрации обсудили с рязанцами благоустройство Севастопольской аллеи

19 августа в Рязани состоялась встреча представителей администрации и жителей города по вопросам благоустройства Севастопольской аллеи, сообщает пресс-служба мэрии.

Чиновники проверили, как ведётся работа над благоустройством пешеходных дорожек аллеи. В настоящий момент готовятся документы, необходимые для дополнительного асфальтирования и озеленения общественного пространства. Важным является скорейшее завершение благоустройства дорожек около школы №57.

Местные жители обсудили с сотрудниками администрации возможность благоустройства прилегающей к аллее территории. На встрече поговорили о состоянии зелёных зон и коммерческих объектов, проблемах с парковой автомобилей.

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Кроме того, стало известно, что в рамках благоустройства на аллее установят информационный стенд о городе-герое Севастополе.









