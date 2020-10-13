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Новости РязаниОбщество

Опубликована схема движения транспорта на время ремонта моста у Цирка

7info7

Мэрия опубликовала схему движения транспорта в центре Рязани. Схема движения общественного транспорта будет временно изменена в связи с реконструкцией Астраханского моста. О дате перекрытия администрация Рязани оповестит жителей города заранее.

Так, движение троллейбуса №6 будет полностью закрыто. Троллейбусы №3 будут следовать через улицы Маяковского, Есенина, Новую, далее направляться в Кальное. Внутренние маршруты троллейбуса №5 будут также ходить через улицу Маяковского, разворачиваться на Театральной площади, а дальше следовать по улице Есенина по своему маршруту.

Наружные рейсы троллейбуса №5 будут следовать от улицы Строителей, поворачивать на улице Маяковского, разворачиваться на Театральной площади, а затем следовать по улице Есенина.

Через улицу Маяковского также будут ходить троллейбусы №8.

Троллейбусы маршрута №10 при движении со стороны площади Победы следуют до остановочного пункта «Площадь Ленина» по своему маршруту, далее по Соборной улице. Они будут совершать разворот на Соборной площади и двигаться обратно.

Схема движения автобусов:

— автобусы маршрута №7 на участке пути между остановками «Памятник Павлову» и «Дом Художника» следуют по улицам Ленина, Право-Лыбедской, Горького, Краснорядской, Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №11 при движении со стороны пос. Борки от остановочного пункта «Дом Художника» следуют по Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Кремлевскому Валу, ул. Грибоедова, ул. Есенина до конечного остановочного пункта «Театральная площадь». В обратном направлении от конечного остановочного пункта «Театральная площадь» по улицам Ленина, Свободы, пл. Свободы, ул. Грибоедова, Кремлевскому Валу, Соборной ул., Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №13 при движении со стороны пос. Божатково следуют до остановочного пункта «Дом Художника» по своему маршруту, далее по ул. Маяковского, ул. Есенина, (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №17 на участке пути между остановками «Театральная пл.» и «Дом Художника» следуют по ул. Есенина, ул. Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №18 при движении со стороны пос. Дягилево следуют до остановочного пункта «пл. Ленина» по своему маршруту, далее по Соборной ул., Кремлевскому Валу, ул. Грибоедова, ул. Свободы (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

— автобусы маршрута №23 на участке пути между остановками «пл. Свободы» и «пл. Ленина» следуют по ул. Грибоедова, Кремлевскому Валу, Соборной ул. (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

Схема движения маршруток:

— автобусы маршрутов №№46, 47, 49, 53, 65, 73, 75, 77, 91, 98 на участке пути между остановками «Библиотека им. Горького» и «Политехнический институт» следуют по улицам Почтовой, Новослободской, Посадскому пер., Лево-Лыбедской (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрута 68 на участке пути между остановками «пл. Ленина» и «Политехнический институт» следуют по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

— автобусы маршрутов №№57, 88 на участке пути между остановками «Театральная пл.» и «Дом Художника» следуют по ул. Есенина, ул. Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;

— автобусы маршрутов №№66, 99 на участке пути между остановками «пл. Свободы» и «Детский мир» следуют по ул. Грибоедова, Кремлевскому Валу, Соборной ул. (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.

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