Новости Рязани сегодня: 26 июня

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Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области достигло 5027. В пятницу оперативная группа регионального правительства сообщила ещё о 43 новых случаях.

В Рязани ребёнок в возрасте 2 лет и 11 месяцев поджёг квартиру. Пока старший спал, младший достал зажигалку и поджёг полотенца в ванной комнате.

Врач-диетолог Рязанского кардиодиспансера Людмила Сидорова рассказала о правильном питании летом.Сидорова советует сократить использование тяжёлых и жирных продуктов и есть больше фруктов и овощей. Дело в том, что летом улучшаются химические реакции в организме, клетки лучше усваивают кислород, из-за этого уменьшаются и общие энергетические расходы тела. А следовательно, есть нужно меньше.

Пропавшая в Рязани 36-летняя Любовь Козырская найдена погибшей. До недавнего времени её местонахождение не было известно, затем появилась информация о её гибели.

В больнице им. Семашко возобновлён плановый приём в консультационно-поликлиническом отделении и госпитализация в офтальмологические отделения.