Врач-диетолог рассказала, как правильно питаться летом

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Врач-диетолог Рязанского кардиодиспансера Людмила Сидорова рассказала о правильном питании летом. Её рекомендации приводит сайт Минздрава Рязанской области.

Сидорова советует сократить использование тяжёлых и жирных продуктов и есть больше фруктов и овощей. Дело в том, что летом улучшаются химические реакции в организме, клетки лучше усваивают кислород, из-за этого уменьшаются и общие энергетические расходы тела. А следовательно, есть нужно меньше.

– При каждом повышении температуры на 10 градусов необходимо сократить количество потребляемых калорий на 5-10%, – советуют специалисты.

Диетолог советует использовать сезонные овощи, фрукты, ягоды, зелень. В рацион нужно включить холодные супы, борщи, окрошку, салаты. Они не только богаты витаминами и минералами, но и поставляют щёлочные соли, которые способствуют нормализации кислотно-щелочного равновесия в организме, очень часто нарушающегося в условиях перегревания.

Для заправки салата лучше не использовать майонез. Предпочтительнее сметана, нежирные сливки, растительное масло или сок лимонов и других цитрусовых.

Стоит обратить внимание на сочетание продуктов, которое позволит лучше усваивать полезные вещества. Например, морковь и помидоры есть с оливковым маслом.

В день Сидорова рекомендует употреблять не менее 400 граммов фруктов и ягод. Например, яблок, груш, смородины, крыжовника и других.

Не стоит забывать и о кашах, которые сбалансируют рацион. Кроме того, зерновые культуры содержат практически все необходимые человеку вещества.

Красного мяса стоит есть меньше. Его можно заменить на курицу, индейку, говяжью вырезку или рыбу.

Стоит снизить употребление белого хлеба и выпечки. А вот цельнозерновой или отрубной хлеб будет полезен, как для пищеварения, так и для фигуры. Не исключайте из рациона кисломолочные продукты, которые также содержат необходимые организму белки, кальций, биологически активные вещества.

Еду летом лучше не жарить, а готовить на пару, отваривать, запекать.