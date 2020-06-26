В больнице им. Семашко возобновлён плановый приём в офтальмологические отделения

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В больнице им. Семашко возобновлён плановый приём в консультационно-поликлиническом отделении и госпитализация в офтальмологические отделения. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Проводится госпитализация на хирургическое лечение катаракты и глаукомы, введение ингибиторов ангиогенеза при макулодистрофии и другой патологии сетчатки.

Работают круглосуточный и дневной стационар 3-го офтальмологического отделения.