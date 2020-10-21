Названа дата начала реконструкции вокзала Рязань-1

Реконструкция здания вокзала Рязань-1 планируют начать в 2021 году. Об этом заявил начальник Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Михаил Глазков на встрече с губернатором Николаем Любимовым.

На встрече глава региона и начальник Московской железной дороги Михаил Глазков обсудили перспективы развития пассажирской инфраструктуры. Зашёл разговор и о транспортной безопасности населения.

Отметим, что в ходе беседы Любимов попросил Глазкова уменьшить скорость движения поездов, соединяющих Рязань и столицу.