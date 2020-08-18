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На рязанские дороги нанесли более 620 тысяч метров разметки

7info7

На дороги Рязанской области нанесли более 620 тысяч метров разметки. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», пишет сайт регионального правительства.

Все работы по нанесению разметки осуществлены в полном объёме. Исключения составляют те дороги, на которых сейчас ведётся ремонт. Там разметка будет нанесена позже, перед приёмкой объектов.

При нанесении разметки используются лакокрасочные материалы и пластик. Такая технология устойчива к изменениями погоды, химическим и температурным воздействиями. Разметку хорошо видно в тёмное время суток, также она способствует хорошему сцеплению колёс с дорогой.

Разметка в первую очередь была нанесена на часто используемые автомобильные дороги. Например, это автодороги, входящие в Рязанскую агломерацию. В их числе Северный обход Рязани, дороги М-5 «Урал» – Рыбное – Константиново, Шереметьево – Дядьково – Вышгород – Наумово – Гавердово, Рязань (от села Шумашь) – Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш.

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