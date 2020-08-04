Мама касимовского выпускника-стобалльника рассказала о подготовке сына к экзаменам

Мама выпускника школы №1 города Касимова рассказала, как её сыну удалось сдать два ЕГЭ на 100 баллов. Интервью с ней опубликовал сайт регионального Министерства образования и молодёжной политики.

Касимовец Кирилл Узоров на 100 баллов сдал ЕГЭ по русскому языку и информатике и ИКТ. Его мама Лариса Узорова отмечает: главную роль в успешной сдаче экзаменов сыграла подготовка. Кирилл очень тщательно готовился к экзамену на протяжении двух лет. На подготовку к ЕГЭ он тратил всё свободное время. Даже в каникулы мальчик находил время на учёбу.

– В 9 классе мы поняли, что ЕГЭ будем сдавать по математике и информатике. Сын решил сделать упор на успешную сдачу единого госэкзамена, основное внимание уделялось этим предметам. В дальнейшем Кирилл планирует стать программистом. Сегодня это перспективная специальность. Я видела, сколько ребенок вкладывал сил, переживала за него, чтобы эти усилия не были напрасными, – рассказывает Лариса Узорова.

Кирилл подал документы в несколько вузов в Москве и Санкт-Петербурге. Он планирует поступить в то учебное заведение, в которое пройдёт на бюджет.