Курсанты Рязанского десантного училища отправились на сборы в Краснодарский край

Более 500 курсантов выпускного курса РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова отправились на сборы в Краснодар. Десантники совершили перелёт с аэродрома «Дягилево» в Крымск. Там им предстоит провести горно-полевой выход.

Личный состав училища, после приземления, уже приступил к отработке первого этапа выхода. В ходе него им предстоит совершить двухдневный пеший переход в горной местности. Через 2 дня ожидается прибытие десантников в базовый лагерь на полигоне «Раевский» под Новороссийском.

В ходе горно-полевого выхода, личный состав двух батальонов курсантов РВВДКУ, готовящих офицеров для подразделений ВДВ и специального назначения, получит практику в управлении подчиненными и приданными подразделениями в роли командиров рот и взводов, а также отработает личные навыки в действиях в составе штатных подразделений при проведении занятий в условиях, максимально приближенных к боевым, – сообщает пресс-служба училища.

Особое внимание будет уделено отработке действий при управлении подразделениями и огнем штатных и приданных подразделений в различных видах боя и ориентирования в горно-лесистой местности, отработать навыки при организации взаимодействия и наведения ударов артиллерии и авиации.

Завершится горно-полевой выход курсантов перелетом в Рязанскую область с последующим десантированием и совершением марш-броска в учебный центр десантного училища.