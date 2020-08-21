Из-за крупного долга по кредиту у рязанки арестовали Porshe

Судебные приставы арестовали у рязанки Porshe. Причиной ареста автомобиля стал крупный долг по кредиту, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Рязанской области.

Во время очередного рейда приставы остановили автомобиль должницы. Выяснилось, что женщина имеет долг по кредиту свыше 3 млн рублей. Кроме того, за ней числился неоплаченный исполнительский сбор в размере более 200 тысяч. В присутствии понятых приставы арестовали её Porshe Panamera. Предварительно автомобиль оценили в 2 млн рублей. Иномарку оставили владелице на ответственное хранение.

Чтобы получить обратно арестованное имущество, женщине предстоит погасить долг в полном объёме. В противном случае её автомобиль будет реализован на торгах.