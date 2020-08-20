Елена Сорокина проверила благоустройство двора на улице Станкозаводской

Елена Сорокина посетила двор по адресу улица Станкозаводская, 16 в Рязани. Там проводится благоустройство территории, сообщила глава администрации на своей странице в Facebook.

Раньше большая часть двора была занята стихийным паркингом. Местных жителей это не устраивало, и они самостоятельно начали облагораживать территорию: высадили кустарники и цветы. По просьбам рязанцев во дворе дома сделали асфальтовую дорожку.

Работы по благоустройству двора продолжаются. Там уже разместили детское оборудование. Рабочими ведётся подготовка резинового покрытия к укладке. Подрядчику дали задание сделать площадку более удобной и функциональной. Помимо этого, Елена Сорокина поручила спилить сухое дерево.

Я благодарю неравнодушных жителей за инициативность, а также депутатов Рязанской городской и областной Дум за поддержку проекта. Уверена, что общими усилиями мы сможем преобразить наш город, с любовью и вниманием обустроить каждый его уголок, — написала мэр.







