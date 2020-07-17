В Рязани главбух похитила из бюджета более 4 миллионов

В Рязани главный бухгалтер обманула горадминистрацию и похитила из городского бюджета более 4 миллионов рублей, сообщает сайт регионального УМВД.

Женщина занимала пост главного бухгалтера одного из образовательных учреждений. Пользуясь своим должностным положением, она завышала себе заработную плату и подделывала зарплатные ведомости. Это продолжалось более двух лет.

В ходе следственных действий в отношении злоумышленницы полицейским было выявлено ещё одно похожее противоправное деяние. Оказалось, что наряду с работой в образовательном учреждении рязанка параллельно работала главным бухгалтером и в другой организации похожего профиля. Там правоохранителям удалось выявить аналогичные факты завышения заработной платы. Однако на этом месте работы женщина завысила зарплату не только себе, но и дочери. Также она платила зарплату мужчине, который уже не работал в этой организации.

В общей сложности злоумышленница похитила из городского бюджета 4 миллиона 4 тысяч рублей. С отношении неё возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание в виде 10 лет лишения свободы.