В Рязани появится сухой порт
В Рязани планируют построить «Сухой порт». Соглашения о реализации проекта подписали 9 сентября губернатор Николай Любимов, управляющий партнер ООО «Нью Бридж Восток», Филипп Ниссен и гендиректор АО «Корпорации развития Рязанской области» Юрий Иванов.
На строительство сухого порта направят 7 миллиардов. Он будет находиться на территории индустриального парка «Рязанский». Сухой порт даст региону 1800 новых рабочих мест. Его резиденты в перспективе могут привлечь около 20 млрд инвестиций.
В рамках реализации проекта уже внесены изменения в план территории и составлена смета, сообщает сайт правительства Рязанской области.