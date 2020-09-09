В Рязани появится сухой порт

В Рязани планируют построить «Сухой порт». Соглашения о реализации проекта подписали 9 сентября губернатор Николай Любимов, управляющий партнер ООО «Нью Бридж Восток», Филипп Ниссен и гендиректор АО «Корпорации развития Рязанской области» Юрий Иванов.

На строительство сухого порта направят 7 миллиардов. Он будет находиться на территории индустриального парка «Рязанский». Сухой порт даст региону 1800 новых рабочих мест. Его резиденты в перспективе могут привлечь около 20 млрд инвестиций.

Сухой порт – это новое конкурентное преимущество региона, которое значительно усилит его позиции. Будет создана крупноформатная логистика, что станет импульсом для развития всего индустриального парка «Рязанский». Сухой порт будет его локомотивом и основным инвестиционным активом. Это сделает парк еще более привлекательным для создания там промышленных производств, – сказал глава региона.

В рамках реализации проекта уже внесены изменения в план территории и составлена смета, сообщает сайт правительства Рязанской области.