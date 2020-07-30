Роспотребнадзор высказался об открытии детсадов в Рязани

Представители Роспотребнадзора в социальной сети ВКонтакте высказались о возможном открытии детских садов в Рязани.

Напомним, сейчас из-за коронавируса в Рязани и области работают только дежурные группы в детских садах.

В сообщении ведомства говорится, что вопрос открытия детсадов очень важный. Сотрудники Роспотребнадзора внимательно следят за ситуацией в дежурных группах, проводят мониторинг заболеваемости.

– Сейчас важно уберечь наших детей и не допустить случаев групповой заболеваемости, поэтому мы действуем постепенно, – говорится в сообщении в ВК.

Полностью возобновить работу детских садов станет возможным, если эпидобстановка в Рязани и области улучшится.