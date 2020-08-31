РГУ отменил День знаний в Рязанском кремле

Рязанский госуниверситет не будет проводить торжественное мероприятие, посвящённое Дню знаний, в рязанском кремле. Об этом сообщается в группе вуза в соцсети ВКонтакте.

Изначально планировалось провести метоприятие для первокурсников в Кремле, но из-за коронавируса в программу пришлось внести изменения.

– В немного изменённом формате праздничные события пройдут в университете! В 10.30 в группе @ryazanuni и @abiturient_rgu состоится прямая трансляция торжественного мероприятия, – сообщается в ВК.

В сообщении отмечается, что во дворе главного корпуса РГУ установят праздничную зону, которая будет работать ещё неделю.

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Также в течение дня в учебных группах 1 курса на факультетах пройдут традиционные праздничные встречи.