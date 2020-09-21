Пятеро победивших кандидатов отказались от мандатов в Рязанской облдуме

Пять кандидатов, победивших на выборах в Рязанскую областную Думу по единому избирательному округу, отказались от своих мандатов. Соответствующие заявления они уже направили в областную избирательную комиссию. Об этом сообщает ТКР.

Так, от своего мандата в пользу коллег по партии отказался губернатор Николай Любимов. Теперь по закону депутатские полномочия переходят к лидеру 19-й внутрирегиональной группы – Тарасу Ставеру.

Среди победивших на выборах либерал-демократов от кресел в Облдуме отказались все трое – Владимир Жириновский, Александр Шерин и Дмитрий Панкин.

Кроме того, отказ от мандата написал представитель партии «За Правду» Захар Прилепин. Претендентом на место в заксобрании от политического объединения становится Сергей Михеев.