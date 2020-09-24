Прокурор попросил 20 лет для обвиняемого в убийстве рязанских ветеранов

Прокурор Рязанской области Иван Панченко, выступающий обвинителем в суде над Максимом Куприным, попросил для него в качестве наказания 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает телеканал ТКР.

Напомним, Куприн обвиняется в убийстве в Рязани ветерана Великой Отечественной войны Павла Макеева и его супруги. Ранее сообщалось, что он попросил суд о снисхождении.

По данным ТКР, Панченко просит назначить Куприну 20 лет колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Приговор суд должен вынести 8 октября.