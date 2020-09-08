Пожелания родителей учтут при организации школьного питания в Рязани

7 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений администрации. Об этом сообщает сайт мэрии.
Один из вопросов касался организации питания в школах города.Сорокина поручила продолжить собирать с родителей пожелания и предложения. По её мнению, это позволит улучшить качество питания в учреждениях.
Речь зашла и о подготовке города к отопительному сезону. В Рязани завершились ремонтные работы на теплосетях. Паспорта готовности получили все социальные учреждения
Кроме того, на совещании обсудили вопрос расширения кладбища «Богородское». Город принял решение расторгнуть контракт с организацией, которая должна была заниматься строительством новой очереди кладбища и устройством мест захоронения, но не делала этого. Нового подрядчика выберут на повторных торгах.
Сорокина поручила усилить контроль за местами несанкционированной торговли.