Пожелания родителей учтут при организации школьного питания в Рязани

7 сентября глава администрации Рязани Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений администрации. Об этом сообщает сайт мэрии.

Один из вопросов касался организации питания в школах города.Сорокина поручила продолжить собирать с родителей пожелания и предложения. По её мнению, это позволит улучшить качество питания в учреждениях.

Речь зашла и о подготовке города к отопительному сезону. В Рязани завершились ремонтные работы на теплосетях. Паспорта готовности получили все социальные учреждения

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Кроме того, на совещании обсудили вопрос расширения кладбища «Богородское». Город принял решение расторгнуть контракт с организацией, которая должна была заниматься строительством новой очереди кладбища и устройством мест захоронения, но не делала этого. Нового подрядчика выберут на повторных торгах.

Сорокина поручила усилить контроль за местами несанкционированной торговли.

Мы должны реагировать на все сообщения о таких случаях и оперативно принимать соответствующие меры в отношении нарушителей, – сказала она.