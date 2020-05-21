Поздно вечером в Рязани проведут дезинфекцию улиц

Вечером в четверг, 21 мая, после 22.00 в Рязани пройдёт очередная дезинфекция улиц от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В пресс-службе мэрии сообщили, что планируется обработать специальным раствором дороги и разворотные круги общественного транспорта.
Администрация Рязани просит жителей города не выходить в это время из дома.
Список маршрутов, по которым пройдёт обработка раствором против коронавирусной инфекции
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