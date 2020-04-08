Появились данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

На среду, 8 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19.
Оперативная группа правительства региона сообщила информацию о возрасте заболевших:
от 18 до 45 лет – 13 человек;
от 46 до 64 лет – 13 человек;
от 65 до 80 лет – 2 человека;
старше 80 лет – 1 человек;
дети – 3 человека (11, 12 и 13 лет).
17 случаев – условно подтверждённые COVID-19 (анализы отправлены в Москву):
от 18 до 45 лет – 7 человек;
от 46 до 64 лет – 7 человек;
от 65 до 80 лет – 1 человек;
дети – 1 человек (8 лет).