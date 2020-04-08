Появились данные о возрасте рязанцев, заразившихся коронавирусом

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Оперативные данные о COVID-19 в Рязанской области

По состоянию на 13.30 среды, 8 апреля, в Рязанской области официально подтверждено 32 случая коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа правительства региона.
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На среду, 8 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 32 случая заболевания COVID-19. 

Оперативная группа правительства региона сообщила информацию о возрасте заболевших: 

от 18 до 45 лет – 13 человек;

от 46 до 64 лет –  13 человек;

от 65 до 80 лет –  2 человека;

старше 80 лет – 1 человек;

дети –  3 человека (11, 12 и 13 лет).

17 случаев –  условно подтверждённые COVID-19 (анализы отправлены в Москву):

от 18 до 45 лет –  7 человек;

от 46 до 64 лет –  7 человек;

от 65 до 80 лет –  1 человек;

дети –  1 человек (8 лет).

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