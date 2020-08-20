Дополнительные выборы в рязанскую Гордуму начнутся 2 сентября

В четверг, 20 августа, состоялось заседание городской избирательной комиссии Рязани. Члены комиссии рассмотрели порядок голосования на дополнительных выборах в рязанскую Гордуму по 14 избирательному округу.

Выборы будут длиться несколько дней. Начнутся они 2 сентября. Со 2 по 8 сентября рязанцы смогут проголосовать в окружном избиркоме по Московскому району с 16:00 до 20:00.

9 и 10 сентября голосование переносится на участки. Там можно будет проголосовать также с 16:00 до 20:00. 11 и 12 сентября голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. Половину этого времени отведут на голосование в помещение, остальное – на голосование во дворах.

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Единый день голосования состоится 13 сентября. В этот день, помимо дополнительных выборов, будут проходить выборы в Рязанскую Облдуму.