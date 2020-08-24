Полиция сообщила итоги массовых рейдов в Рязани

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила итоги массовых рейдовых мероприятий, прошедших в субботу, 22 августа, в Рязани. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что прошедшие мероприятия были направлены на усиление контроля за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, на выявление и пресечение административных правонарушений, охрану общественного порядка.

Всего в ходе рейдов было выявлено 249 административных нарушений. На нарушителей миграционного законодательства было составлено 48 протоколов, на родителей, не уследивших за несовершеннолетними детьми, – 21 протокол.

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Кроме того, 98 человек наказаны за распитие спиртного, 27 человек – за мелкое хулиганство, 12 рязанцев ответят за неуплату штрафов, в 10 за курение в общественных местах.

В полиции пообещали, что рейды будут продолжены.