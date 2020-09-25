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Победителем конкурса «Воспитатель года России-2020» в Рязанской области стала Юлия Сафронова

7info

В пятницу, 25 сентября, были подведены итоги регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2020». Конкурс проводится с целью создания возможностей для самореализации и раскрытия творческого потенциала педагогов.

С приветственным словом к участникам и гостям конкурса обратились депутат Госдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» Елена Митина, заместитель министра образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Васина и ректор РИРО Андрей Кашаев.

– Несмотря на то, что конкурс проходил в новом для нас формате, он состоялся. Конкурсу уже 11 лет, но каждый год появляются новые идеи, проекты, открытия. Мы видим, что система дошкольного образования Рязанской области не стоит на месте и постоянно развивается. Самое главное – мы видим желание наших педагогов самосовершенствоваться. И глядя на вашу энергию, горящие глаза, понимаешь, что люди, работающие в такой серьезной и ответственной сфере, как воспитание подрастающего поколения, любят и гордятся своей профессией, – отметила Елена Митина. – Я поздравляю вас с финалом и наступающим Днем дошкольного работника. Желаю здоровья, счастья, благополучия и реализации всех намеченных планов. 

В этом году в Рязанской области заявку на участие в конкурсе подали 30 человек. По результатам заочных испытаний в финал вышли 7 лауреатов. Это воспитатель детского сада «Чебурашка» Марина Копытко (Кораблинский район), музыкальный руководитель детсада «Василёк» Дарья Бессонова (Михайловский район), инструктор по физической культуре детсада №3 «Светлячок» Евгения Озерова (Рыбновский район), воспитатель истьинского детсада «Колобок» Нина Фурсаева (Старожиловский район), воспитатель детсада №1 «Светлячок» Наталья Коржавчикова (Скопин), учитель-логопед детсада №136 Юлия Королева (Рязань), воспитатель ЦРР-детского сада №143 Юлия Сафронова (Рязань).

В очном этапе участники рассказали об авторских методиках, которые они применяют в своей работе. Члены жюри оценили инновационность представленных практик и их новизну. Также в рамках финала прошло ток-шоу «Профессиональный разговор», на котором педагоги обсудили современные подходы к работе с родителями и детьми.

Победителем регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2020» стала воспитатель ЦРР-детского сада №143 Юлия Сафронова. Именно она будет представлять Рязанскую область на всероссийском этапе конкурса.

Победительнице и лауреатам конкурса были вручены дипломы и подарки.

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