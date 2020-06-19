Опергруппа сообщила о состоянии рязанцев, госпитализированных с коронавирусом

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На 18 июня в больницах Рязани остаются 425 пациентов с COVID-19. Шестеро госпитализированных – дети.

В тяжёлом состоянии находятся 40 рязанцев с коронавирусом. 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Состояние ещё 320 госпитализированных медики оценивают, как средней степени тяжести, 65 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии.

Остальным заражённым коронавирусом рязанцам госпитализация не требуется. Болезнь они переносят легче и лечатся дома.