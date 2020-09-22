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Новости РязаниОбщество

Опергруппа сообщила о новых заболевших в районах Рязанской области

7info
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.

По состоянию на 12.00 22 сентября в регионе зарегистрирован 7 тыс 891 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.

Сколько человек заболели в городах Рязанской области:

Рязань – 4100 (+22), Касимов – 202 (+2), Сасово – 181, Скопин – 192 (+1), Рыбное – 202 (+1), Михайлов – 83, Ряжск – 231 (+1), Спасск – 42, Шацк – 40, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 158.

Заболеваемость по районам следующая:

Александро-Невский район – 52;

Ермишинский район – 25;

Захаровский район – 40;

Кадомский район – 6;

Касимовский район – 128 (+1);

Клепиковский район – 128;

Кораблинский район – 33;

Милославский район – 38;

Михайловский район – 122;

Пителинский район – 7;

Пронский район – 50;

Путятинский район – 17 (+3);

Рыбновский район – 142;

Ряжский район – 39;

Рязанский район – 367 (+1);

Сапожковский район – 12;

Сараевский район – 65;

Сасовский район – 54;

Скопинский район – 138 (+2);

Спасский район – 117 (+1);

Старожиловский район – 49;

Ухоловский район – 12;

Чучковский район – 31;

Шацкий район – 48;

Шиловский район – 144.

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