Опергруппа сообщила о новых заболевших в районах Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о числе заболевших коронавирусом по районам региона.
По состоянию на 12.00 22 сентября в регионе зарегистрирован 7 тыс 891 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19.
Сколько человек заболели в городах Рязанской области:
Рязань – 4100 (+22), Касимов – 202 (+2), Сасово – 181, Скопин – 192 (+1), Рыбное – 202 (+1), Михайлов – 83, Ряжск – 231 (+1), Спасск – 42, Шацк – 40, Клепики – 30, Кораблино – 48, Новомичуринск – 158.
Заболеваемость по районам следующая:
Александро-Невский район – 52;
Ермишинский район – 25;
Захаровский район – 40;
Кадомский район – 6;
Касимовский район – 128 (+1);
Клепиковский район – 128;
Кораблинский район – 33;
Милославский район – 38;
Михайловский район – 122;
Пителинский район – 7;
Пронский район – 50;
Путятинский район – 17 (+3);
Рыбновский район – 142;
Ряжский район – 39;
Рязанский район – 367 (+1);
Сапожковский район – 12;
Сараевский район – 65;
Сасовский район – 54;
Скопинский район – 138 (+2);
Спасский район – 117 (+1);
Старожиловский район – 49;
Ухоловский район – 12;
Чучковский район – 31;
Шацкий район – 48;
Шиловский район – 144.